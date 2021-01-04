2021/01/04 | 10:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 13 مطلوباً للسلطات القضائية والأمنية بتهم إرهابية وجنائية في محافظتيّ ديالى وواسط.وقال الناطق الرسمي باسم شرطة ديالى، العميد نهاد المهداوي، في بيان تلقته “عراقي نيوز”، إن “شرطة المحافظة نفذت أوامر قبض بحق 12 مطلوباً وفق قضايا ارهابية وجنائية مختلفة، خلال الممارسات الأمنية لقسم مكافحة الجرائم، واقسام شرطة المقدادية، وهبهب، وبني سعد، وقرة تبة، في عموم مناطق المحافظة”.وأضاف أنه “تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المطلوبين وتوقيفهم ليتم عرضهم على القضاء لينالوا جزائهم العادل”.وعلى صعيد متصل، أفاد قسم الإعلام في مديرية شرطة واسط، في بيان بإلقاء “القبض على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ديالى وواسط..



القبض على إرهابيين ومطلوبين للقضاء عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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