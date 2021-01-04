2021/01/04 | 10:27 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

الأثنين 4 يناير 2021 | 09:59 صباحاً | عدد القراءات : 41

ثلاثة ملايين عامل عراقي يفقدون وظائفهم بسبب الدولار

أكدت لجنة الاقتصاد النيابية الى ان رواتب الموظفين خط احمر، كاشفة عن فقدان ثلاثة ملايين موظف وعامل لوظائفهم، بسبب ارتفاع سعر صرف

الدولار.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، ان «البرلمان أعطى كلمته بشأن رواتب الموظفين بأنها خط أحمر، وتم ذكر المواد الدستورية التي يجب الا تمس بها رواتب الموظفين»، مؤكدة «استضافة

وزير المالية خلال المدة المقبلة بعد ان تحدد هيئة الرئاسة الموعد الذي يجب أن يكون باسرع وقت كونها الممثلة عن

الشعب».

وبينت أن «ارتفاع أسعار صرف الدولار بشكل مفاجئ امر غير صحيح ويجب أن يكون الارتفاع تدريجيا ليكون تأثيره في المواطن البسيط بصورة خفيفة»، مؤكدة ان «ارتفاعه بهذه الطريقة وتخفيض الرواتب، سيدفع ثمنه

المواطن».

ولفتت إلى ان «اتحاد المقاولين أبلغهم خلال استضافته في اللجنة، ان الارتفاع أوقف اعماله وبالنتيجة فأن ثلاثة ملايين موظف وعامل سيتم تسريحهم لهذا السبب»

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