الاستخبارات تلقي القبض على إرهابي إشترك بتفجير مفخخة في المثنى

2021/01/04 | 10:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على ارهابي في بغداد، اشترك بتنفيذ تفجير عجلة مفخخة في محافظة المثنى.وذكرت الوكالة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في مطلع العام ٢٠١٦ انفجرت عجلة مفخخة في محافظة المثنى راح ضحيها اكثر من ثلاثين شهيداً ، وبعد تكثيف …

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