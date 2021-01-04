النزاهة: الكاظمي أول المفصحين عن ذمته المالية للعام 2021

2021/01/04 | 10:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن ذمته الماليَّة للعام 2021.

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