شرطة بغداد تمنع استخدام الدراجة النارية لأكثر من شخص

2021/01/04 | 10:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}اوضحت قيادة شرطة بغداد،الاثنين،منع استخدام الدراجة النارية لأكثر من شخص.

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