الكاظمي أول المفصحين عن ذمته المالية للعام 2021

2021/01/04 | 10:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء عن ذمته الماليَّة للعام 2021.الدائرة أشارت في بيان تلقته “عراقي نيوز”، إلى أنَّها “تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي)، ليغدو أول المسؤولين المفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث”.وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، ، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ ج)، إلى إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب […]

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