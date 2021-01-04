لقاح كورونا.. فتوى مصرية بشأن

2021/01/04 | 10:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تحدثت دار الإفتاء المصرية في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر" عن حكم تخزين الأدوية المخصصة للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

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