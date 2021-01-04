نقيب المحاسبين: ثلاث حكومات لم ترسل حساباتها الختامية

2021/01/04 | 10:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد نقيب المحاسبين والمدققين جواد الشهيلي، الاثنين، وجود مشكلات في الحسابات الختامية بجميع المؤسسات، مشيرا إلى أن ثلاث حكومات لم ترسل حساباتها الختامية.وقال الشهيلي في حوار تابعته /المعلومة/، ان “الحكومة لم تقدم حساباتها الختامية منذ 2017 ولغاية الان”، مبينا أنه “كان الاجدر بلجنة مكافحة الفساد ان تلقي القبض على من تأخر بارسال الحسابات الختامية في بعض المؤسسات والوزارات”.وبين الشهيلي ان “هناك مشكلات في الحسابات الختامية بجميع المؤسسات،مؤكداً ان ابرز تلك المشكلات هي السلف المعلقة منذ عامي 2014 و2015 لغاية الان”.وأشار إلى أنه “بالامكان ان تكون هناك معالجات مالية ومحاسبية، الا ان النية لحل هذه المشكلات غير متوفرة لغاية الان”.



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