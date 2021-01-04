الذهب يصعد إلى أعلى مستوى له في 8 أسابيع

2021/01/04 | 10:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع، اليوم الاثنين ، حيث استقرت فوق 1900 دولار ، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس Covid-19 العالمية واتجاه الدول لمزيد من الإغلاق على الرغم من طرح اللقاحات.وارتفع الذهب الفوري 0.8 بالمئة إلى 1912.71 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش ، وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني ، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1916.40 دولارًا.وظل مؤشر الدولار ضعيفًا مقابل العملات الرئيسية الاثنين ، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا العالمي بشكل كبير ، حيث ألمح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تشديد قيود الإغلاق ، في حين نظرت اليابان في إعلان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها.وكان تركيز المستثمرين أيضًا على انتخابات الإعادة في جورجيا الثلاثاء والتي ستقرر السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي ، ومعها المصير المحتمل لأجندة الرئيس المنتخب جو بايدن التشريعية.



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