بريطانيا تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا باستخدام لقاح أكسفورد

2021/01/04 | 10:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ بريطانيا الإثنين، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح المختبر البريطاني أسترازينيكا وجامعة أكسفودر، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقدم على ذلك مع احتمال أن تشدد مجددا التدابير للجم انتشار وباء كوفيد-19.

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