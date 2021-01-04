وزير الصحة: لقاح كورونا سيوزع مجاناً

2021/01/04 | 10:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة والبيئة في الحكومة الاتحادية حسن التميمي ان اللقاح المضاد لفايروس كورونا سيتم توزيعه مجاناً.

وقال التميمي في تصريح صحفي: ان "اللقاح سيوزع للفئات الأولية المشمولة باللقاح"، مؤكداً ان "وزارة الصحة تبذل جهودها للحصول على اللقاح بحسب الاتفاق مع التحالف الدولي للقاحات".

وأضاف، ان "مليوناً و525 الف لقاح سيخصص للعراق وضمن الاتحاد الدولي وكجزء من 16 مليون جرعة وهي تمثل 20% من سكان العراق وتمثل 8 ملايين شخص".



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وكانت وزارة الصحة أعلنت في 21 من الشهر الماضي توصلها الى "اتفاق مبدئي"مع شركة فايزر الامريكية لتوريد لقاحها ضد فايروس كورونا الى العراق بكمية مليون ونصف المليون جرعة.

ومن المقرر ان تصل هذه الكمية وفقاً للصحة "مطلع العام الحالي 2021 على مراحل وتوزع للشرائح المشمولة".

يشار الى ان وزارة الصحة أعلنت تسجيل أدنى عدد بالوفيات والإصابات بالوباء في العراق منذ منتصف العام الماضي حيث بلغت خمس وفيات فقط و741 إصابة.

PUKmedia وكالات

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