2021/01/04 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الباري عطوان

صادف “الاحد” الذّكرى السنويّة

الأولى لاغتِيال اللواء قاسم سليماني

الرجل الثّاني والقوي في إيران ورفيقه

أبو مهدي المهندس قائد الحشد الشّعبي

العِراقي، مثلما يُصادف أيضًا انتهاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هو “السّر” الذي كشَفه عادل عبد المهدي حول قضية اغتيال سليماني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هو “السّر” الذي كشَفه عادل عبد المهدي حول قضية اغتيال سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).