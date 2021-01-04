عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة

2021/01/04 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.حنا عيسى - أستاذ القانون

الدولي

بعد إنتهاء الحرب العالمية الاولى تم

عقد مؤتمر للصلح في مدينة باريس عام

1919م، وقد انتهى هذا الموتمر إلى توقيع

(معادة فيرساي) في نفس العام ، وتنص على

عدة أ

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