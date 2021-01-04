الجيش العراقي يدعو أمريكا وإيران لاحترام سيادة بلاده

2021/01/04 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول،

امس الأحد، الولايات المتحدة وإيران

إلى احترام سيادة بلاده.

وقال رسول، في تصريحات نقلتها الوكالة

الوطنية العراقية للأنباء (نينا)،

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