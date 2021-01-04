الخارجية الإيرانية: أميركا تحتل الاراضي العراقية

2021/01/04 | 10:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن الولايات المتحدة تحتل الأراضي العراقية وتهاجم القادة الايرانيين على ارض العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحافي تابعته /المعلومة/، إن “لأميركا قواعد عسكرية في العراق وهي تحتل الاراضي العراقية وتهاجم القادة الايرانيين على ارض العراق”.وأضاف زادة، أن “رئيس الوزراء العراقي اكد مرارا وبشكل رسمي وقانوني بان الشهيد سليماني كان يدخل العراق بصورة قانونية وبدعوة من الحكومة العراقية.وشدد على أن “للعراق علاقات تاريخية مع ايران ولا يمكن لاية دولة ان تضر بهذه العلاقات”، مبينا أن “سياسة ايران تنص على احترام الدول المجاورة ونحن ندين التدخلات الاميركية في المنطقة”.



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