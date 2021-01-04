بالأرقام.. الدفاع المدني يعلن إحصائيات حوادث الحريق والإنقاذ والإسعاف لعام 2020

2021/01/04 | 10:43 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت مديرية الدفاع المدني إحصائيات حوادث الحريق التي تم اخمادها من قبل رجال الدفاع المدني في عموم المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان، وشملت حوادث حريق إندلعت داخل مبانٍ حكومة وتجارية ودور سكنية وأراضٍ الزراعية وحقول وغيرها .

حيث بلغت في مجموعها ( 29658) تسعة وعشرونألفاً وستمائة و ثمان وخمسون حادث حريق .

وذكرت بيان المديرية الذي ورد لقناة ( 7 sky ) نسخة منه، إن “مديرية الدفاع المدني سجلت خلال العام الماضي ( 5702) خمسة آلاف وسبعمائة واثنان حادث حريق في القطاع الحكومي فيما بلغت عدد حوادث الحريق في القطاع المختلط ( 679) ستمائة و تسعة وسبعون حادث حريق اما حرائق القطاع الخاص فقد بلغت (23277) ثلاثة و عشرون ألفاً و مئتان و سبعة و سبعون حادث حريق”.

فيما بينّت أن أسباب حوادث الحريق توزعت ما بين التماس الكهربائي تسبب بـ ( 12419) اثنا عشر ألفاً وأربعمائة وتسعة عشر حادث حريق نتيجة تذبذب التيار الكهربائي والشبكة العنكبوتية للأسلاك الكهربائية المتدلية للمولدات الأهلية .

يليه عبث الاطفال فقد تسبب بـ ( 5835) خمسة آلاف وثمانمائة و خمسة وثلاثون حادث حريق فيما سجلت المديرية ( 2649) ألفان و ستمائة و تسعة وأربعون حادث حريق نتيجة الأهمال اما حوادث حريق نتيجة اعقاب السكائر كانت إحصاءاتها تشير الى ( 2038) ألفان و ثمانية وثلاثون حادث حريق، اما اسباب حوادث الحريق المتعمدة فكانت ( 1636) ألف وستمائة وستة وثلاثون حادث حريق فيما بلغت عدد حوادث الحريق نتيجة شرارة ( 808) ثمانمائة و ثمانية حادث حريق ، وكان للنزاع العشائري حصة من حوادث الحريق حيث سجلت ( 116) مائة و ستة عشر حادث حريق كما سجلت المديرية حوادث الحريق لوسائط النقل بلغت ( 75) خمسة وسبعون حادث حريق وما تبقى كان نتيجة الاحتراق الذاتي وتسرب الوقود والغاز وغيرها من اسباب حوادث حريق اخرى .

وكانت في صدارة حوادث الحريق المسجلة محافظة بغداد بواقع (4575) أربعة آلاف وخمسمائة و خمسة وسبعون حادث حريق يليها محافظة نينوى حيث بلغت (3594) ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة و تسعون حادث حريق فيما كانت اقلها حوادث حريق مسجلة محافظة بابل حيث بلغت (573) خمسمائة و ثلاثة وسبعون حادث حريق يليها محافظة ميسان حيث بلغت (802) ثمانمائة واثنان حادث حريق .

وفيما يخص حوادث الانقاذ التي نفذتها المديرية خلال عام 2020 فقد بلغت (325) ثلاثمائة وخمسة و عشرون حادث انقاذ اما الاسعاف فكان (230) مئتان و ثلاثون حادث اسعاف نفذتها فرق الدفاع المدني خلال العام الماضي .

كما عملت فرق معالجة القنابل الغير منفلقة التابعة الى مديرية الدفاع المدني برفع (39591) تسعة و ثلاثون ألفاً و خمسمائة و واحد و تسعون مقذوف حربي نتيجة مخلفات الحروب في المدن العراقية وخصوصاً الحدودية منها .

وتسعى مديرية الدفاع المدني جاهدة الى نشر الوعي الوقائي التوعوي واشاعة ثقافة الحماية بين المواطنين لتقليل عدد الحوادث لتفادي الخسائر والاصابات البشرية ولتقليل الخسائر المادية التي ترهق الاقتصاد الوطني وتستنزف موارد المديرية من مواد الاطفاء والاندثار الداخلي لعجلاتها الاختصاصية .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأرقام..



الدفاع المدني يعلن إحصائيات حوادث الحريق والإنقاذ والإسعاف لعام 2020 7 SKY TV.

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