الاستخبارات: اعتقال متهم بتنفيذ مجزرة في عام 2016

2021/01/04 | 10:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وكالة الاستخبارات، الأثنين، اعتقال متهم بالمشاركة في تفجير سيارة مفخخة راح ضحيتها أكثر من 30 شخصاً قبل أكثر من 4 سنوات.

وقالت الوكالة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 كانون الثاني 2021) "في مطلع العام 2016 انفجرت عجلة مفخخة في محافظة المثنى وراح ضحيها اكثر من ثلاثين شهيداً، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات في محافظتي بغداد والمثنى تمكنت مفارز شعبة استخبارات المحمودية التابعة لمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد منفذي تلك الجريمة النكراء في منطقة اللطيفية ضمن محافظة بغداد".

واضاف البيان، أن "المعتقل مطلوب وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابي".

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