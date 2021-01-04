الخزعلي: وزارة النقل العراقية قامت بجريمة وخيانة عظمى بسبب ميناء الفاو الكبير

2021/01/04 | 10:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أن ما قامت به وزارة النقل العراقية بإعطاء عقد إنشاء ميناء الفاو إلى الشركة الكورية “جريمة وخيانة”، وتعهد بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بأن لا تبقى … Readmore

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