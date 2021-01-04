2021/01/04 | 10:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم تحالف الفتح هادي العامري ان استقرار المنطقة مرهون باستقرار العراق الذي لا يستقر الا بخروج القوات الاجنبية من ارضه، وقال سنكمل مسيرة الجهاد وعلى الجميع الاستعداد للمقاومة.واكد العامري في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال نائب رئيس … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: على الجميع الاستعداد لاننا عاهدنا القادة على اكمال مسيرة الجهاد والمقاومة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري: على الجميع الاستعداد لاننا عاهدنا القادة على اكمال مسيرة الجهاد والمقاومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).