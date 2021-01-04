النفط يواصل الارتفاع والعراق يرغب بزيادة انتاج أوبك بلس

2021/01/04 | 10:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

واصلت أسعار النفط، ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي، اذ سجل خام برنت 53 دولارا للبرميل، نتيجة توقعات ارتفاع الطلب على النفط خلال العام الحالي إلى نحو 96 مليون برميل يوميا.

وتعقد اليوم الاثنين، اللجنة الوزارية المشتركة في أوبك بلس، اجتماعها لمناقشة مستوى الإنتاج، خلال شهر فبراير المقبل، اذ تتوقع أوبك ارتفاع الطلب على النفط نتيجة تحسن الاقتصاد في شرق اسيا، مع مواصلة الاغلاق في معظم الدول الاوربية والأمريكية.

وفي الساعة العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة بغداد، سجل خام برنت 53 دولارا للبرميل، مرتفعا بنسبة 2.36٪ عن الافتتاح، ويعود هذا الارتفاع إلى اعتماد عدد كبير من الدول اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وتشير مصادر مطلعة تواصلت معها "الاقتصاد نيوز"، ان عدة دول في أوبك بلس حذرة من زيادة انتاج النفط خلال الأشهر القادمة، الا ان روسيا ترغب بزيادة انتاج أوبك بلس 500 الف برميل يوميا.

وقال الخبير النفطي الدولي، محمد الصبان، إن اجتماع اليوم لاوبك بلس، سيحدد هل هناك زيادة في انتاج او لا، مشيرا إلى أن هناك رغبة لدى بعض الدول بزيادة الإنتاج ولكن هل الزيادة مناسبة في الوقت الحالي.

ونوه الصبان إلى أن هناك تفائل في السوق النفطية تتمثل بظهور اللقاحات ضد فيروس كورونا وانخفاض المخزون الأمريكي لعدة أسابيع، وانتعاش الطلب الصيني على النفط.

وبين أن اتفاق أوبك بلس هو الذي ساهم في زيادة أسعار النفط، موضحا أن دول العراق والامارات ونيجيريا تحاول ان تكون هناك زيادة في الإنتاج.

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