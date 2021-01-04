الاتصالات تعلن البدء بتنفيذ أعمال تطوير البنى التحتية الخاصة بأطلاق خدمات الجيل الرابع

2021/01/04 | 10:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصادنيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، الإثنين، البدء بتنفيذ أعمال تطوير البنى التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات في البلاد استعداداً لإطلاق خدمات الجيل الرابع.

وقـالـت مـسـؤولـة الـعـلاقـات والإعـــلام فـي الـشـركـة الـعـامـة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة ايناس الجلبي في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن العمل الآن يشمل "حاليا تطوير البنى التحتية الناقلة لسعات الانترنت، استعداداً للشروع بتقديم خدمات الجيل الـرابـع فـي بـغـداد ومحافظات الـبـلاد كـافـة"، مشيرة إلـى "إضـافـة جـهـاز ضـوئـي نـوع (Optics Huawei) في بـدالـة قـضـاء الحضر بمحافظة المثنى، لإحــداث حـالـة من الجهوزية التامة في البنى التحتية ولعموم مناطق المحافظة بما يخص عمل الجيل الرابع".

وأضافت، "تم أيضا إجراء أعمال صيانة في الكابلات الضوئية ضمن محافظات النجف ونينوى وواسط وصلاح الدين، والتي كانت بعض الكابلات الـضـوئـيـة قــد تـوقـفـت عــن الـخـدمـة فـيـهـا بـسـبـب اعـمـال الحفريات التي تقوم بها الجهات المسؤولة عن ادامة الطرق والجسور إضافة إلى دوائر البلديات".

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