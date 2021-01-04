الكشف عن قيمة النفط المنتج عراقيًا خلال 2020 والايرادات الناتجة عنه.. ارتفاع الايرادات رغم انخفاض الصادرات

2021/01/04 | 10:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الاثنين، عن انخفاض كميات النفط المنتج في الفصل الثالث لسنة 2020، فيما ارتفع المعدل السعري للفصل ذاته.

وقال الجهاز في تقرير له ان “كميات النفط الخام المنتج في الفصل الثالث من سنة 2020 انخفضت بنسبة 10.35% لتصل الى 3.09 مليون برميل يوميًا مقارنة بالفصل الثاني من نفس العام التي بلغت الصادرات فيها 3.57 مليون برميل يوميا”.

واضافت ان معدل سعر البرميل للفصل الثالث من سنة 2020 ارتفع بنسبة 77.84% مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2020″.

يذكر ان العراق يعتمد على النفط في موزانته العامة مما جعل ذلك يتعرض الى ازمات مالية نتيجة انخفاض اسعار النفط وصلت الى حد عدم قدرة الحكومة على تسديد رواتب الموظفين.

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