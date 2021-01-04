قيادة الدفاع الجوي تؤكد ان حركة الطيران تحت السيطرة والمراقبة

2021/01/04 | 11:01 - المصدر: NRT عربية

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قائد الدفاع الجوي اللواء الركن معن السعدي

فوتو: ارشيف

منذ 25 دقیقة

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كشفت قيادة الدفاع الجوي، الاثنين، عن وجود مساع لتجهيزها بأسلحة متطورة، مؤكدة أن حركة الطيران فوق الأجواء العراقية تحت السيطرة والمراقبة.

وأفاد قائد الدفاع الجوي، اللواء الركن، معن السعدي، في تصريح صحفي، اليوم، 4 كانون الثاني 2021، بأن "هناك دعما من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ووزير الدفاع جمعة عناد، ورئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله، لقيادة الدفاع الجوي وتطوير قدراتها الدفاعية والقتالية".

وأضاف أن "قيادة الدفاع الجوي من القيادات الفعالة لحماية البلد، لهذا هناك تسابق بالتسلح لغرض تطوير قدراتها، لتأمين حماية اكبر"، مؤكدا "وجود مساع لغرض لشراء أسلحة متطورة أكثر، ومنظومات كشف راداري ومتصديات سلاح دفاع مديات اكبر".

وأوضح أن "عمل القيادة فنية قتالية، لأنها تعتمد على منظومات الكشف والتصدي، والمعالجة من المدفعية والصواريخ، وهذه المنظومات تعمل بشكل مترابط ومسيطر عليها من قبل مركز عمليات رئيسي في وقتها، ولهذا فأن كل الطائرات التي تدخل الى العراق هي تحت مرأى قيادة الدفاع الجوي".

وأشار إلى "عدم دخول طائرة للاجواء العراقية، الا بعد ان يكون هناك تنسيق، وموافقات من القيادات العليا في القوات المسلحة"، مبينا أن "هناك خروقات قد تحدث، ولكن تكون مرصودة، ويتم اخبار مراجع القيادة، وهذه الخروقات المقصود بها قد تكون مخالفات لبعض الطيران، تدخل في اتجاه غير مسموح لها".

وبين أن "حركة الطيران تحت السيطرة وتحت المراقبة، والخروقات التي تحدث، موجودة أسلحة للدفاع الجوي، من الممكن أن تتصدى لها عندما تكون ضمن المواصفات الفنية والتعبوية للأسلحة".

وتابع أن "قيادة الدفاع الجوي تحتاج إلى دعم وقدرات أضافية لغرض فرض سيطرة أكثر، لان الخروقات التي تكون في شمال العراق، ولكن بتعزيز القدرات اللاحقة، سيتم فرض السيطرة بالكامل".

وكانت وسائل اعلام تداولت في وقت سابق، أنباء بشأن تأجيل الرحلات الجوية للشركات الأجنبية، وخلو الأجواء العراقية من أية طائرة، بالتزامن مع توتر الأجواء، في الذكرى الأولى لحادثة الاغتيال قرب مطار بغداد الدولي.

ر.إ

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