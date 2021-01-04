الاطاحة بإرهابي شارك بتفجير سيارة في المثنى عام 2016

2021/01/04 | 11:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، اعتقال متهم بالمشاركة في تفجير سيارة مفخخة راح ضحيتها أكثر من 30 شخصاً قبل أكثر من 4 سنوات.

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