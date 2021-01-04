ايران: لا يمكن لأي دولة الإضرار بعلاقاتنا التاريخية مع العراق

2021/01/04 | 11:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اكدت وزارة الخارجية الايرانية، الاثنين، ان للعراق علاقات تاريخية مع ايران ولا يمكن لأية دولة ان تضر بهذه العلاقات.

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