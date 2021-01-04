يحيى رسول: اي ضربة بين أمريكا وإيران ستكون نتائجها كارثية على العراق والمنطقة

2021/01/04 | 11:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، أن أي ضربة بين أميركا وإيران ستكون نتائجها كارثية وعلى أميركا وإيران أن تحترما سيادة العراق، وأنه “لا نريد أن يكون العراق منطلقاً لضرب دول الجوار”.وفي لقاء أجرته معه … Readmore

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