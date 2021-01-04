مستشار رئيس الوزراء العراقي يتوقع وصول اسعار النفط الى 65 دولاراً للبرميل في الصيف المقبل

2021/01/04 | 11:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إمكانية استمرار صعود أسعار النفط إلى مستويات أعلى تصل إلى 65 دولاراً للبرميل الواحد مع حلول الصيف المقبل.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن صالح قوله إن “الزيادة التي أقرتها أوبك مؤخراً … Readmore

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