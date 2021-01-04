المستشرق الروسي بارتولد (1869-1930) - ميثم الجنابي

2021/01/04 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميثم_الجنابي أحد أشهر وأكبر المتخصصين الروس بشئون العالم الإسلامي(تركستان أو اسيا الوسطى) والثقافة الاسلامية.



لعب دورا كبيرا في الاستشراق والاستعراب والدراسات الاسلامية في روسيا القيصرية والاتحاد السوفيتي.



إذ ساهم في إرساء تقاليد المنهج العلمي التجريبي، والبحث الدقيق في المصادر الأصلية من اجل دراسة التاريخ والفكر والثقافة، وكذلك استعمال ابحاث التنقيب المباشر.



ولد فاسيلي فلاديميروفيتش بارتولد عام 1869 في ع ......





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