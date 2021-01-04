من موسوعة -صبح الأعشى في صناعة الإنشا،- - هاله ابوليل

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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاله_ابوليل ديسمبر 12, 2017جامعة ال البيت في المفرقالحالة : غشي علي من الضحك اليوم زرت مقام ال البيت الكرام في طريقي لبيت الحكمة وتوقفت في رحلتي عند سوق عكاظ وبدأت أحتار فيما أريد أن اشتري وإشتريت قصعة من الثريد أكلتها بتأن على الطريقة القريشية وتوقفت في كافتيريا السقاية والرفادة وجعلت أبلي تشرب من ماء زمزم وكرعت قدحا مليئا من الفجل المعصور مع العسل ولكنه لم يعجبني فصرخت بالنادل ويحك ياا ......





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