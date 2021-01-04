عن القهر والقرف وأشياء أخرى - محمد علي سليمان

2021/01/04 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_سليمان في كتابه " الهروب من الحرية " يقول إريك فروم: وعندما يولد الإنسان تتهيأ خشبة المسرح من أجله.



وهو لا بد أن يأكل ويشرب، ولذلك عليه أن يعمل، وهذا يعني إن عليه أن يعمل في ظروف خاصة وبالطرق التي يحددها له نوع المجتمع الذي يولد فيه.



وهكذا فإن نمط الحياة، كما تحددهما للفرد خصوصية النظام الاقتصادي تصير العامل الأولي في تحديد بنية طبعه، لأن الحاجة الإلزامية ترغمه على قبول الشروط التي يعيش في ظلها.



وهذا لا ......





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