نادي النجف: مستحقات اللاعبين ستصرف قبل منتصف الشهر الحالي

2021/01/04 | 11:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع- النجف الاشرف- حيدر فرمان

اكد رئيس الهيأة الادارية لنادي النجف الرياضي رضوان الكندي التزامه بالوعد الذي قطعه امام جمهور النجف و مشجعي النادي باختيار مدرب كبير قادر على ادارة الفريق والحفاظ على المستوى الذي أنجز خلال الفترة السابقة، لافتا الى أن الإدارة ستوفر مستحقات اللاعبين خلال الايام القليلة المقبلة .

وقال الكندي في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن " الإدارة انفتحت على بعض المدربين الكبار المعروفين في العراق وجرت مشاورات جدية مع المدرب عبد الغني شهد الذي يعد من ابرز المدربين الكفوئين في الدوري العراقي الممتاز، والذي ابدى استعداده التام لقيادة غزلان البادية في المرحلة المقبلة".

و أوضح الكندي ان " شهد لم يطلب من النادي سوى تأمين استحقاقات اللاعبين خلال الفترة القادمة، وبدورها قدمت الادارة وعودها للاعبين بتسديد مستحقاتهم المالية في القريب العاجل على أن لا تتجاوز يوم الـ 15 من الشهر الحالي "، مشيرا الى ان" الادارة كلفت الجهاز التدريبي المساعد و المتمثل بحيدر عبودي و هادي جابر بقيادة تدريبات الفريق لخوض المبارات القادمة لحين الاعلان الرسمي عن المدرب الاول ".

وفي الختام قدم الكندي شكره للمدرب السابق حسن احمد على الجهود الذي بذلها خلال الأشهر الماضية مبينا ان" حسن احمد كون فريقاً جيداً لنادي النجف والادارة لم تكن تتمنى خروجه من الجهاز الفني للفريق ".

يذكر ان فريق النجف يحتل المركز العاشر في ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد ست عشرة نقطة من 11 مباراة.

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