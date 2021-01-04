ترامب يعتزم مقاضاة سكرتير جورجيا بسبب تسريب مكالمة هاتفية ولجنة قضائية تعبر مافعله ترمب تهمة جنائية

2021/01/04 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر رئيس فرع الحزب الجمهوري بولاية

جورجيا الأمريكية ديفيد شيفر، أن

الرئيس دونالد ترامب رفع دعويين

قضائيتين ضد سكرتير الولاية بسبب تسريب

مكالمة هاتفية سرية بشأن نتائج

الانتخابات.

وكتب شيفر عبر "تويتر"

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