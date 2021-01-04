وفاة أحد أبرز إعلاميي قناة المنار التابعة لـ

2021/01/04 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم الاثنين الإعلامي اللبناني

علي مسمار بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونعت "قناة المنار"، التابعة لـ"حزب

الله" الإعلامي الذي عمل فيها على مدى

سنوات طويلة، وقالت إن "المسمار "صاحب

مسيرة مهنية م

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