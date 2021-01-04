البنتاغون يجدد بقاء حاملة الطائرات “نيميتز” في الخليج بسبب تصاعد التوتر مع إيران

2021/01/04 | 11:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنتاغون الأحد أن حاملة الطائرات “نيميتز” ستبقى في الخليج بسبب “التهديدات الأخيرة” من جانب إيران، وذلك بعد تقارير أشارت إلى أنها ستعود إلى قاعدتها بالولايات المتحدة.وتجري “نيميتز” دوريات في مياه الخليج منذ أواخر نوفمبر، لكن وسائل إعلام أمريكية … Readmore

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