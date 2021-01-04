النزاهة: رئيس مجلس الوزراء أول المفصحين عن ذمته المالية للعام 2021

2021/01/04 | 11:14 - المصدر: سفن سكاي

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كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الإتحاديَّة عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن ذمته الماليَّة للعام 2021.

وذكر بيانٌ صادر عن الهيئة وتلقّت قناة (7 sky) نسخة منه أن، “الدائرة الوقاية في الهيئة تلقَّت إستمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ليغدو أول المسؤولين المفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث”.

وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ ج)، إلى إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.

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