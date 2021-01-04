إعادة انتخاب الديموقراطية نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الامريكي

2021/01/04 | 11:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعيد انتخاب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، رئيسة لمجلس النواب الأميركي الأحد بأغلبية ضئيلة خلال الجلسة الأولى للكونغرس الـ117 التي أظهرت انقسامات عميقة.وبيلوسي (80 عاماً) المتحدرة من كاليفورنيا، والتي كانت الخصم الرئيسي لدونالد ترمب خلال الجزء الثاني من ولايته الرئاسية، تعود … Readmore

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