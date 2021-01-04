الكشف عن حجم الأموال المهربة خارج العراق خلال الأعوام الماضية

2021/01/04 | 11:32 - المصدر: NRT عربية

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أموال مهربة خارج العراق

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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كشفت لجنة النزاهة النيابية، الإثنين، عن حجم الأموال المهربة خارج البلاد، مشيرة إلى انها تقدر بنحو 350 ترليون دينار أي ما يعادل نحو 24 مليار دولار أميركي.

وقال عضو اللجنة النائب طه الدفاعي، في تصريح صحفي، اليوم، 4 كانون الثاني 2021، إن "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، إذ جرى توجيه شتى أنواع الاتهامات لها"، معبرا عن "أمله باستمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم كملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات".

واوضح أن "الأموال التي صرفت بعد العام 2003 تقدر بألف ترليون دينار، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، إذ هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات".

وأضاف "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على أسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الاموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع إستراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة".

وأشار إلى انه "تم تهريب بحدود 350 ترليون دينار خارج العراق خلال الاعوام الماضية، وجميعها من خلال ايصالات وهمية"، مؤكدا ان "أغلب الأموال هربت بهذا الاتجاه خارج العراق بكثير من هذه العمولات التي كان يحصل عليها بعض المسؤولين".

وكان رئيس كتلة "التغيير" النيابية يوسف محمد، أكد في وقت سابق، وجود وثائق قضائية ومصرفية مهمة بشأن تهريب عشرات المليارات من الدولارات إلى الخارج من طريق فاسدين، بضمنها أموال إقليم كوردستان، مطالبا السلطات العراقية بإجراءات صارمة حيال الملف، والعمل على وقف نزف الأموال العراقية من طريق الفساد، بموازاة تطبيق ما هو موجود في ورقة الإصلاح الاقتصادي البيضاء التي طرحتها الحكومة أخيرا.

ر.إ

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