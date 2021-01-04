الناطق العسكري باسم الكاظمي: اطلاقات مدفعية صوتية ستمارس داخل المنطقة الخضراء.. إنتبهوا

2021/01/04 | 11:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقرير NRT عربية عن أهم الاحداث التي شهدها العراق خلال هذا العام والتي تضمنت مقتل ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني والتصويت على اخراج القوات الاميركية وقتل الناشطين والصحفيين وتغيير الحكومة العراقية وانهيار الدينار العراقي وارتفاع الدولار واحداث اخرى تجدونها في التقرير.

أبرز الاحداث التي شهدها العراق خلال عام 2020

دعوات لإطلاق تظاهرات حاشدة في 10 كانون الثاني

حقيقة تسمية أحد المتظاهرين ناطقا باسم "الثوار" في التحرير

"اني عراقي..



اني امثل نفسي محد يمثلني"

عرض مدرسي لدعم التظاهرات الجارية في معظم البلاد

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