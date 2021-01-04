الحبس لرجل هدد زوجته بنشر صورها على الفيسبوك !

2021/01/04 | 11:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}افاد مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، بأن رجلاً ساوم زوجته بخمسة ملايين دينار لقاء عدم التشهير بها، بعد أن هدد بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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