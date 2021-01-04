مصرف الرشيد يصدر توضيحاً عن استئناف دوام فروعه

2021/01/04 | 11:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اصدر مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن استئناف دوام فروعه.

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