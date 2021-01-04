رئيس اركان الجيش الإسرائيلي السابق: نمر بأيام صعبة وتحديات قاسية

2021/01/04 | 11:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..عبر رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، الجنرال غادي آيزنكوت، عن قلقه الشديد من الأزمة الداخلية التي تعصف بالاحتلال الإسرائيلي.وأكد آيزنكوت الذي خدم الاحتلال أكثر من 40 عاما، وشارك في اتخاذ قرارات “حاسمة قاسية”، في مقال له بصحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، إن “إسرائيل في هذه الأيام تمر بفترة صعبة، وإضافة للتهديدات الخارجية فإن على إسرائيل أن تتصدى لأزمة سياسية خطيرة تترافق وتطرف الخطاب وتعظيم عدم الثقة في الساحة السياسية والمؤسسات الرسمية.وأوضح أن “أزمة الاستقطاب والشرخ بين أجزاء المجتمع الإسرائيلي، تتعمق”، لافتا إلى أن “إسرائيل بحاجة لزعامة تقود إلى التقدم، مع بلورة رؤيا تترافق واستراتيجية مناسبة، تعظم ثقة الجمهور بالمؤسسات الرسمية، وتعظم جودة الخدمة في القطاع العام، وخلق التوازن المناسب بين السلطات؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية، في ظل فحص نقدي مسؤول”.وتابع أنه “تبقى التحديات الأمنية قائمة دون صلة بالأزمة الصحية-الاقتصادية؛ هناك الساحة الفلسطينية، دول أعداء؛ سوريا ولبنان، حيث يشكل كل منهما ساحة عمل لإيران الساعية للهيمنة الإقليمية والسلاح النووي”، مضيفا أن “التحديات قاسية، ولكنها ليست بمثابة تهديد وجودي، فإسرائيل تحقق استراتيجية متداخلة تضمن تفوقها الأمني في ظل السعي الدائم لبناء القوة الوطنية والعسكرية”.



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