2021/01/04 | 11:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن الاستعدادات جارية لإحياء ذكرى تأسيس الجيش العراقي .

ونوه رسول في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ،اليوم الاثنين ، أنه" ستكون اليوم ممارسة باطلاقات مدفعية صوتية داخل المنطقة الخضراء ببغداد، لذلك نسترعي الإنتباه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنويه من مكتب القائد العام للقوات المسلحة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنويه من مكتب القائد العام للقوات المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).