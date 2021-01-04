البنتاغون يعلن أن حاملة الطائرات نيميتز ستبقى في الخليج في ضوء “تهديدات” إيران

2021/01/04 | 11:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأحد أن حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز ستبقى في الخليج بسبب “التهديدات الأخيرة” من جانب إيران، وذلك بعد تقارير أشارت إلى أنها ستعود إلى قاعدتها بالولايات المتحدة في ما كان البعض اعتبره مؤشرا إلى خفض التصعيد.وتجري نيميتز دوريات في مياه الخليج منذ أواخر […]

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