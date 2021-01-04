رياح شديدة تضرب السليمانية

2021/01/04 | 11:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان يوم الاثنين، عن ازدياد سرعة الرياح الى 20كم في الساعة بمحافظة السليمانية.

وذكرت المديرية خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان سرعة الرياح في باقي محافظات اقليم كوردستان مابين 5 ـ 10 كلم، لكنها تزداد بمحافظة السليمانية ما بين 10 ـ 20 كلم.

واضافت: ان الاجواء غائمة جزئية فيما درجات الحرارة في محافظات اقليم كوردستان تترواح كالاتي:

السليمانية:5 ـ 18

اربيل : 8 ـ 18

دهوك: 6 ـ 17

كركوك: 7 ـ 23

PUKmedia عن الانواء الجوية

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