نائبة: الحكومة وبدلا من مواجهة الفساد تخفض رواتب الموظفين

2021/01/04 | 11:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاثنين، ان موضوع تخفيض رواتب الموظفين لن يمر بسهولة في مجلس النواب.

وقالت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النائبة ندى شاكر في تصريح خاص لـPUKmedia: ان الحكومة وبدلا من البحث عن الاموال المنهوبة ومكافحة الفساد وتحسين الاقتصاد والبحث عن ابواب تعظيم الواردات تقوم بتخفيض رواتب الموظفين وهذا لايجوز منطقياً.

واضافت: لماذا يتحمل المواطن البيسيط ثمن الفساد وسوء ادارة الملف الاقتصادي في البلاد؟، مشيرة الى ان قرار خفض الرواتب ورفع سعر الدولار سيدقع ثمنه المواطن البسيط.

وتابعت: ان خفض رواتب الموظفين عليه خلافات كبيرة داخل مجلس النواب، وهذا القرار سيضر بطبقة كبيرة في المجتمع العراقي، والحكومة لماذا لم تطور الصناعة ولم تدعم القطاع الخاص؟.

وقالت: الموظف الذي يستلم مليون دينار لايستطيع تمشية اموره اليومية فكيف سيمشي اموره اذا خفض راتبه؟، وهذ الامر سيؤدي الى ازدياد حالات ابتزاز المراجعين في الدوائر الحكومية وزيادة الفساد والجريمة.

واكدت: ان حل المشاكل الاقتصادية لايكون بهذه الطريق وعلى حساب المواطن البيسط، يجب حث الشركات الكبيرة على التبرع للعراق لتجاوز ازمته كما حدث في العديد من الدول.

وشددت على ان الحكومات المتعاقبة فشلت في تحسين قطاع الكهرباء وتطوير المشتقات النفطية وهذا يدل على فشلها فهي لحد الآن تستورد المشتقات النفطية ولم تتمكن من تنويع مصادر الواردات.

PUKmedia خاص

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