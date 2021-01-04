البنتاغون يعلن أن حاملة الطائرات

2021/01/04 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية

البنتاغون الأحد، أن حاملة الطائرات "يو

إس إس نيميتز" ستبقى في الخليج بسبب

"التهديدات الأخيرة" من جانب إيران،

وذلك بعد تقارير أشارت إلى أنها "ستعود

إلى قاعدتها بالولايات ال

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