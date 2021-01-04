صحيفة إيرانية: الإمارات تجسّ نبض إيران وخطوتها المقبلة بخصوص اغتيال زاده

2021/01/04 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة​ "وطن أمروز" الإيرانية في

عددها الصادر، اليوم الإثنين، خبراً

جاء فيه أن "اتصالات سرية ومكثفة جرت

مؤخراً بين إيران ودولة الإمارات،​

وركزت خلالها​ أبو ظبي على جسّ نبض،

واتجاه الخطوة الإيرانية

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