2021/01/04 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم،

اليوم الاثنين، أن الشهر المقبل سيشهد

ارتفاعا كبيراً بأسعار النفط، فيما دعت

الحكومة إلى استثمار الأمر بتحقيق

الإصلاحات المنشودة.

وقالت سميسم في تصريح صحفي إن "ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سميسم: الشهر المقبل سيشهد ارتفاعا كبيراً بأسعار النفط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سميسم: الشهر المقبل سيشهد ارتفاعا كبيراً بأسعار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).