2021/01/04 | 11:44 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، قبول أكثر من 24 ألف طالب ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص (الموازي) بمختلف التخصصات في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2021/2020.

وقال بيان للوزارة تابعته قناة (7 sky) إن “عدد المتقدمين إلى قناة التعليم الموازي من خريجي السنتين الدراستين 2018-2019 و2019-2020، بلغ 35460 طالباً فيما بلغ إجمالي المقبولين منهم في مختلف التخصصات 24790 طالباً”.

واضاف ان من شروط القبول ضمن هذه القناة أن يكون الطالب مستوفيا للشروط المتعلقة بالقبول المركزي ويجب أن لا يقل معدل المتقدم عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات (الطب ، طب الأسنان، الصيدلة) على مستوى الجامعات العراقية وثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات (التمريض، التقنيات الصحية والطبية، المعاهد التقنية الطبية) وأربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية والمعاهد الهندسية وخمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم وست درجات عن الحد الأدنى للقبول في باقي التخصصات ومن ضمنها الطب البيطري.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبول أكثر من 24 ألف طالب ضمن قناة التعليم (الموازي) في الجامعات الحكومية 7 SKY TV.

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