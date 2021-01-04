نائب: البرلمان يستعد للتصويت على عدد من التشريعات والقوانين المهمة

2021/01/04 | 11:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..أعلن عضو مجلس النواب العراقي رياض التميمي ، الاثنين ، أن مجلس النواب يستعد خلال الجلسات القادمة التصويت على عدد من القوانين والتشريعات المهمة التي يستكمل بها منظومة الاصلاح السياسي والاقتصادي وياتي في مقدمة تلك القوانين مشروع قانون المحكمة الاتحادية.وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الدورة البرلمانية الحالية شهدت إعادة جميع مشاريع القوانين التي لم تشرع في الدورة السابقة إلى الحكومة بغية ارجاعها إلى البرلمان مع التأكيد رسميا”.وأضاف أن “هناك مطالبات رسمية نيابية للحكومة بضرورة إرسال مشروع قانون النفط والغاز من أجل تشريعه لإنهاء الخلاف بين الإقليم والمركز”، مبينا أن “الجلسات القادمة ستشهد تمرير عدد من القوانين المهمة ومنها قانون المحكمة الاتحادية فضلا عن تشريع سلسلة من التشريعات البرلمانية”.وكان عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، عزم لجنته تشريع قانون العشوائيات وفرز الأراضي الزراعية خلال الدورة البرلمانية الحالية.



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